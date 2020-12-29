Filistinli mahkumları serbest bırakın

Timetürk'e göre, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Suudi Arabistan makamlarından hapishanelerindeki Filistinli mahkumların serbest bırakmasını talep etti.

Hamas Hareketi'nin 7'nci çevrimi siyasi konferans faaliyetleri kapanışında konuşma yapan Heniyye, "Suudi Arabistan Kralı ve yetkililerinden Filistinli tutukluların serbest bırakmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Heniyye, Suudi Arabistan'da tutuklu olan Hamas yetkilisi Muhammed el-Hudari ve oğlunun durumunu hatırlatarak, "Herhangi bir devletin içişlerine müdahalede bulunmamış ve yalnızca Hamas Hareketiyle ilişkilerinden dolayı bu kişilerin hapislerde kalmaları doğru değildir" değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Arabistan güvenlik güçleri, yıllardır Cidde'de yaşayan Hamas yöneticisi Muhammed el-Hudari'yi 4 Nisan 2019'da gözaltına almıştı.