Hamas'tan Suudi Arabistan'a tutuklu Filistinlilerin serbest bırakılması çağrısı

Paltoday'e göre, Hamas Siyasi Büro üyesi Muhammed Nazzal, Suudi Arabistan'dan tutuklu Filistinlilerin serbest bırakılmasını istedi. Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan Muhammed El-Hudari hakkında Nazzal, Hudari'nin bir yıldan beri Suudi hapishanesinde bulunmasını "esef verici" olarak yorumladı.

Nazzal, "Bu konu devletler arasındaki siyasi ilişkilere uymuyor ve Filistin davasını destekleme konusunda Suudi Arabistan'ın tarihiyle uyuşmuyor" dedi.

Son zamanlarda Hamas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Suudi Arabistan'da tutuklu Filistinlilerin sağlığından endişe duyduğunu belirterek, serbest bırakılmalarını istemişti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan Filistinlilerin Kovid-19 salgının yayılması nedeniyle sağlık durumlarının büyük risk altında olduğu belirtilmişti.

Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas)'ın yıllardan beri Suudi Arabistan'da temsilciliğini yapan Dr. Muhammed El-Hudari ile oğlu Hani 4 Nisan 2019 tarihinde bu ülkede hapse atılmıştı.