Siyonist rejim hapishanelerinde 4 bin 500 esir bulunuyor

İsrail işgal zindanlarındaki Filistinli mahkumların yaşadığı sıkıntılara ve karşı karşıya kaldıkları diğer hak ihlallerine dikkat çekmek amacıyla her yıl 17 Nisan'da düzenlenen "Filistin Esirler Günü", bu yıl da yıkım, sindirme, zulüm, baskı, tıbbi ihmal ve kasıtlı öldürme gibi İsrail’in hukuksuz politikalarının gölgesinde idrak ediliyor.

İlgili Filistinli kurum ve kuruluşların verilerine göre, şu an itibariyle İsrail’in 23 farklı hapishanesinde, gözaltı ve soruşturma merkezlerinde 4 bin 500 esir bulunuyor.

İsrail'in kuzeyindeki ed-Damun Hapishanesi'nde 41 Filistinli genç kadın bulunurken, Ofer, ed-Damun ve Mecdo hapishanelerinde 140 çocuk bulunuyor.

Filistin Esirler Günü

Filistin Ulusal Meclisi'nin 17 Nisan'ı İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerle dayanışma ve destek için "Filistin Esirler Günü" ilan ettiği 1974'ten bu yana her yıl çeşitli etkinlikler, eylemler ve sempozyumlarla esirlerin yaşadığı sorunlar ve maruz kaldığı insanlık dışı hak ihlalleri gündeme getirilmeye çalışılıyor.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi