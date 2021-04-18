Hamas'tan seçimlerin Kudüs’te yapılması için ortak mücadele çağrısı

İslami Direniş Hareketi (Hamas), parlamento seçimlerinin zamanında yapılmasına bağlı kalınması ve işgal rejiminin seçimlerin Kudüs’te de yapılmasına izin vermesi için ortak mücadele verilmesi çağrısında bulundu.

İşgal güçlerinin Kudüs’te basın toplantısı düzenleyen Fetih ve Feda Partisi adaylarından üçünü gözaltına alması üzerine dün bir bildiri yayınlayan Hamas, milli müesseselerin inşası yolunda güçlü bir şekilde yürüdüğünü ve işgal rejiminin planlarına karşı koymak için strateji hazırladığını belirtti.

İşgal rejiminin seçimlerle oynamasına ve seçimleri iptali seçeneğini dayatmasına izin vermeyeceklerini bildiren Hamas, milletvekili adaylarının gözaltına alınmasının işgalcilerin Filistin halkına yönelik zorbalığını gösteren bir saldırı olduğunu ifade etti.

Milletvekili adaylarının gözaltına alınmasının işgal rejiminin seçimlerden ve Filistin halkının birliğinden rahatsız olduğuna işaret ettiğini söyleyen Hamas, işgalcilerin Filistin halkının birliğini ve demokratik seçimini hedef aldıklarını kaydetti.

Hamas Hareketi, Fetih üyesi adaylar Eşref el-A’var ve Nasır Kavs ile Feda Partisi adayı Ratibe en-Netişe’nin işgal güçlerince gözaltına alınmasını kınadı.

Bu arada, işgal güçlerinin üç milletvekili adayını bir süre gözaltında tuttuktan ve sorguya çektikten sonra serbest bıraktığı bildirildi.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi