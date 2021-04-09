Tokyo'da 'yarı OHAL' tedbirleri uygulanacak

AA'ya göre, Tokyo metropolünde artış trendi gösteren günlük COVID-19 vakalarına değinen Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, 23 ilçede yeni salgın tedbirlerini uygulamayı hedeflediklerini açıkladı.

Suga, yeni uygulamanın detayları ve kapsamının kamuoyuna duyurulacağını ifade etti.

Yarı OHAL şeklinde adlandırılan ve hafta başında yürürlüğe girecek yeni tedbirler başkent genelinde 11 Mayıs'a dek sürecek.

Tokyo haricinde yeni tedbirlerin Kyoto ve Okinawa eyaletlerinde de ilan edileceği belirtildi.

Japonya'da salgında son durum

Ülkede COVID-19 vaka sayısı 497 bin 602’ye, ölü sayısı 9 bin 351’e yükseldi. Ülke genelinde 464 kişi yoğun bakım servislerinde COVID-19 tedavisi görüyor.

Vakalar Tokyo’da 124 bin 450’ye, Osaka’da 57 bin 531’e, Kanagawa’da 49 bin 67’ye, Saitama’da 33 bin 917’ye, Çiba’da 30 bin 358’e çıktı.