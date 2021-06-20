Tokyo Olimpiyat Oyunları'na gelen sporcular arasında ilk Kovid-19 vakası tespit edildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları için geri sayım sürerken, dev organizasyonla ilgili ilk koronavirüs vakası Japonya’da doğrulandı.

​Oyunlara hazırlanmak üzere dün Tokyo yakınlarındaki Narita Uluslararası Havaalanı'na inen 9 kişilik Uganda Milli Takımı ekibinden bir kişinin karantina istasyonunda yapılan Kovid-19 testinde pozitif sonuç verdiği açıklandı.

Ekibin tamamının Japonya’ya gelmeden önce aşılandığı ve uçağa binişten önce yapılan PCR testinde negatif sonuç verdiği öğrenilirken, testi havaalanında pozitif çıkan ekip üyesinin karantinaya alındığı belirtildi.

Testi pozitif çıkan ekip üyesinin kimliği açıklanmadı. Takımın diğer üyelerinin ise eğitim kampına katılmak üzere Osaka'ya gittiği bildirildi. Uganda milli takımı, 1 Haziran'da ülkeye varan Avustralya kadın softbol takımının ardından Japonya'ya gelen ikinci yabancı ekip oldu.

Öte yandan, olimpiyatlarla ilgili ilk Kovid-19 vakasının doğrulanması, eleştiri oklarının oyunların yapılması konusunda kararlı bir tutum sergileyen Japonya hükümetine çevrilmesine neden oldu.

Muhalefetten eleştiri

Muhalefetteki Anayasal Demokrat Partisi (CDP) Milletvekili Renho Saito, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda test ve aşı tedbirlerine rağmen ülkeye gelen ikinci kafilede Covid-19 tespit edilmesine atıfta bulunarak "Herkes bir dakika beklesin! Bu kez 9 dokuz kişi geldi, olimpiyatlar için 100 bin kişi gelecek. Bunun çocuklarımız için nasıl heyecan verici bir deneyim olacağını konuşmanın zamanı değil" ifadelerini kullandı.

Salgına rağmen geri sayım

2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları sporcular, ulusal olimpiyat komiteleri ve dünya kamuoyunun Kovid-19 salgını nedeniyle dile getirdiği endişelerin ardından bu yıla ertelenmiş, olimpiyat oyunlarının 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021, paralimpik oyunlarının ise 24 Ağustos - 5 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklanmıştı.

Japonya'daki sağlık meslek örgütleri başta olmak üzere bazı kamuoyu kesimleri potansiyel risk nedeniyle dev organizasyonun iptal edilmesi çağrısında bulunurken, Japonya hükümeti ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) organizasyonun erteleme kararının ardından planlandığı şekilde gerçekleştirileceğine dair kararlılığını yinelemişti.

Japonya'da Kovid-19 vakalarının toplam sayısı dün itibariyle 784 bin 662'ye ulaşmış, ölü sayısı da 14 bin 419'a yükselmişti.

Kaynak: Sputnik