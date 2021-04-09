Zarif Orta Asya turunu değerlendirdi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Türkmenistan'ı kapsayan Orta Asya turunu Twitter hesabı üzerinden değerlendirdi.

Zarif''ın paylaşımında, "Orta Asya turunu harika bir Türkmenistan ziyareti ile tamamladık. Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhamedov ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile yapılan verimli ve yapıcı görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi konusunda anlaştık." ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanı Zarif, attığı tweette, "Orta Asya ülkeleri sadece komşumuz değil; Onlar akrabalarımız." dedi.