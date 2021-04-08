Zarif, Kazakistan ziyaretini değerlendirdi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda Kazakistan ziyaretini değerlendirdi.

Zarif’in attığı tweette şu ifadelere yer verildi:

“Orta Asya turunun üçüncü durağı olan Nur-Sultan'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi ile faydalı görüşmemiz oldu.

Her iki ülke bölgesel istikrar ve küresel silahsızlanma gibi ortak hedefleri takip ediyor ve her zaman olduğu gibi komşularımız bizim önceliğimizdir”