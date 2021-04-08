Zarif, Türkmen mevkidaşı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Orta Asya turunun son durağı olan Aşkabat’ta Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile görüştü.

Cevad Zarif görüşmede İki ülkenin çeşitli siyasi, ekonomik ve kültürel alanlardaki ilişkilerini olumlu değerlendirdi.

Zarif çcre sorunları (Hazar Denizi ve diğer alanlar), ulaşım ve transit hatları ile yenilik dahil olmak üzere iki ülke arasındaki işbirliğinin arttırılması gerektiğini vurguladı.

Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov da iki ülke arasındaki ilişkilerin önemini vurgulayarak, bu ilişkilerin kapsamlı bir şekilde genişletilmesi için mevcut kapasitelerin kullanılması ve Ekonomik İşbirliği Ortak Komisyonunun bir sonraki turunun gerçekleştirilmesinin altını çizdi.

Afganistan’da barış, bölgesel ve uluslararası kuruluşlarda işbirliği, bölgede çok taraflı işbirliği, bu görüşmede ele alınan diğer konulardı.

İki ülkenin dışişleri bakanları arasında ayrıca bir işbirliği belgesi imzalandı.

Dışişleri Bakanı Zarif ilavten bugün Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhamedov ile görüşmüştü.