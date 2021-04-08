Zarif, Türkmenistan Cumurbaşkanı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Kazakistan temaslarının ardından Orta Asya turunun son durağı olan Aşkabat’ta Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhamedov ile görüştü.
Zarif görüşmede, iki ülke arasındaki farklı siyasi, ekonomik ve kültürel sektörlerdeki ilişkilerin boyutlarını açıklayarak Tahran-Aşkabat ilişkilerinin önemini vurguladı.
Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhamedov da iki ülkenin çeşitli siyasi, ekonomik ve kültürel alanlardaki ilişkilerini desteklerken ülkesinin Tahran-Aşkabat işbirliğini geliştirme kararlığını belirtti.
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