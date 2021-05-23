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23 May 2021 09:22

Fas Başbakanı Osmani'den Heniyye'ye tebrik mektubu

Fas Başbakanı Osmani'den Heniyye'ye tebrik mektubu

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye Gazze direnişinin zaferi nedeniyle tebrik mektubu gönderdi.

Sadeddin el-Osmani gönderdiği tebrik mektubunda, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devletin kurulması için Filistin halkına verdiği destek konusunda kararlılığını yineledi.

Osmani, Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) Genel Sekreteri sıfatıyla gönderdiği mektupta, Filistin halkının direnişin ardından elde ettiği zaferi kutladı.

Fas'tan Filistin'e tam destek çağrısı

Filistin davasının savunucuları arasında ön saflarda yer alacağını ifade eden Osmani, Filistinlilerin topraklarını özgürleştirme ve başkenti Doğu Kudüs olan kendi bağımsız devletlerini kurma çabalarına destek vermeye devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: AA

News Code 1894568
https://tr.mehrnews.com/news/1894568/

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