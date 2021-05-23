Fas Başbakanı Osmani'den Heniyye'ye tebrik mektubu

Sadeddin el-Osmani gönderdiği tebrik mektubunda, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devletin kurulması için Filistin halkına verdiği destek konusunda kararlılığını yineledi.

Osmani, Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) Genel Sekreteri sıfatıyla gönderdiği mektupta, Filistin halkının direnişin ardından elde ettiği zaferi kutladı.

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Filistin davasının savunucuları arasında ön saflarda yer alacağını ifade eden Osmani, Filistinlilerin topraklarını özgürleştirme ve başkenti Doğu Kudüs olan kendi bağımsız devletlerini kurma çabalarına destek vermeye devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: AA