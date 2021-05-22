Siyonistlerin ateşkes talebi, Filistin halkının gücünü gösterir

İran Düzeninin Yararı Teşhis Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, Siyonist Rejim’in ateşkes çağrısına ilişkin attığı bir tweette, "Siyonsit Rejim'in bu talebi, şerefli Filistin halkının ve Gazze kahramanlarının gücünü ve zaferini gösteriyor” dedi.

Dünyadaki Müslümanlara hitap eden Rızai, “Filistin’de gençlerin ve direniş gruplarının savunmaya hazırlık durumunu sağlamak ve takviye etmek aynı zamanda yeniden inşasına yardım etmek diğer milletlerin devletlerinden talep etmesi gereken önemli bir görevdir." ifadesini kullandı.

Rızai ayrıca, Gazze'de direniş gruplarının Siyonist Rejim'e karşı elde ettiği zaferden dolayı Filistin'i tebrik etti.

Siyonist Rejim ile Hamas arasında, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Mısır'ın arabuluculuğunda sağlanan ateşkes, 21 Mayıs yerel saatle 02.00'de yürürlüğe girmişti.