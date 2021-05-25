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25 May 2021 12:08

Ruhani'den Lübnanlı mevkidaşına "Direniş Bayramı" mesajı

Ruhani'den Lübnanlı mevkidaşına "Direniş Bayramı" mesajı

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Direniş Bayramının 21’inci yıldönümü ve Güney Lübnan'ın Siyonist Rejim’den kurtuluşu münasebetiyle Lübnanlı mevkidaşı Mişel Avn'a tebrik mesajı gönderdi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Direniş Bayramının 21’inci yıldönümü ve Güney Lübnan'ın Siyonist Rejim’den kurtuluşu münasebetiyle Lübnanlı mevkidaşı Mişel Avn'a tebrik mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Ruhani’nin kaleme aldığı mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Saldırgalık huyundan kaynaklanan Siyonist Rejim’in doğası, saldırganlarla mücadelenin tek yolunun milletlerin direnişi olduğunu gösterdi. Lübnan topraklarının tamamen kurtulmasına kadar bu yolun sizin önderliğinizde devam etmesini temnni ediyorum.

İran İslam Cumhuriyeti, Lübnan halkı, ordusu ve direnişinin topraklarını savunma ve birliklerini koruma yönündeki iradesi doğrultusunda eskisi gibi bu ülkenin halkı ve hükümetinin yanındadır.”

News Code 1894624
https://tr.mehrnews.com/news/1894624/

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