Siyonist Rejim'in Gazze'ye saldırılarında şehit sayısı arttı

Hamas ile işgal rejimi arasında varılan ateşkes ile 02.00'de işgalici siyonistin Gazze'ye yönelik saldırıları sonlanmasının ardından Gazze'de sivil savunma ve sağlık ekiplerinin arama kurtarma faaliyetleri hız kazandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Siyonist İsrail'in bölgeye düzenlediği 11 günlük saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Gazze'de işgalici İsrail saldırıları nedeniyle yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 248'e yükseldiği belirtildi.

Hayatını kaybedenlerden 66'sının çocuk, 39'unun kadın olduğu, yaralı sayısının da 1948'e ulaştığı ifade edildi.

Kaynak: AA