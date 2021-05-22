Tahran'da Filistin direniş gruplarının zaferi kutlandı

Tahran'daki Filistin Meydanı'da Gazze'de direniş gruplarının Siyonist Rejim'e karşı kazandığı zafer kutlandı.

Filistin'in zaferini kutlayan Tahranlı vatandaşlar direniş gruplarına destek sloganları attı.

Filistin halkı ile dayanışma içinde olduğunu göstermek için toplanan vatandaşlar işgal rejimine tepki gösterdi.

İşgal güçlerinin Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarının da kınandığı gösteride Siyonist ve Amerikan bayrağı yakıldı.

Bazı vatandaşlar ise sevincini şerbet ve tatlı dağıtarak gösterdi.

Siyonist Rejim ile Hamas arasında, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Mısır'ın arabuluculuğunda sağlanan ateşkes, 21 Mayıs yerel saatle 02.00'de yürürlüğe girmişti.

Siyoinst İsrail güçleri abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı ve Hamas ile varılan ateşkesle sona eren saldırıları nedeniyle şehit düşen Filistinlilerin sayısı 248'e ulaştı.