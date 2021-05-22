Filistin'e destek İran Silahlı Kuvvetleri'nin daimi gündemde

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, abluka altındaki Gazze'de direniş gruplarının Siyonist Rejim'e karşı elde ettiği zafer dolayısıyla yazılı bir açıklama yayınladı.

Tümgeneral Bakıri'nin kaleme aldığı yazılı açıklamada, "İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’ye uyarak İran'ın büyük milleti ve dünyadaki diğer Müslümanlar ve zulümle mücadele eden halklar ile birlikte Filistin'i desteklemekte olduğunu yüksek bir sesle duyurmak isteriz. Bunun yanı sıra İntifada Hareketi’nin gücünü artırmayı, Kutsal Kudüs'ü özgürleştirmeyi ve işgal altındaki bölgeleri işgalcilerin iğrenç varlığından temizlemeyi durdurulmaz bir vazife olarak görmekteyiz. İran Silahlı Kuvvetleri hiç şüphesiz bu kutsal yolu tedbirli bir şekilde daimi gündeminde tutacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Gazze'de direniş gruplarının Siyonist Rejim'e karşı elde ettiği zaferden dolayı Filistin'i tebrik eden Tümgeneral Bakıri'nin açıklamasında, "İşgalcilerin ömrü ve utanç verici hayatı Filistinli mücahitlerin iradesine bağlıdır. Sahanın kaderini belirleyen taraf İslami direniş gruplarıdır." denildi.

Siyonist Rejim ile Hamas arasında, Gazze Şeridi'nde Mısır'ın arabuluculuğunda sağlanan ateşkes, 21 Mayıs yerel saatle 02.00'de yürürlüğe girmişti.