  1. Kültür
5 Haz 2021 18:11

İran yapımı üç film TRT 2 ekranlarında

İran yapımı üç film TRT 2 ekranlarında

Türkiye'nin kültür sanat kanalı TRT 2'de haziran ayından itibaren İran sinemasını temsil eden üç film ekrana getirilecek.

TRT'nin kültür sanat kanalı TRT 2, haziran ayı boyunca her akşam farklı bir film yayınlayacağını açıkladı. Filmler arasında İranlı Türk yönetmen İsmail Monsef tarafından Azerbaycan Türkçesinde çekilen "Kömür" adlı filmi, Abbas Emini'nin yönetmen koltuğunda oturduğu Mezbaha filmi ve yönetmen Said Rustayi'nin yazıp yönettiği Metresi 6.5 Tümen filmler de televizyon ekranında olacak.

Kömür filmini 9 Haziran Çarşamba günü saat 21:00'da, Mezbaha filmini 13 Haziran Pazar 21:30'da ve 15 Haziran Salı günü 21:00'da da Metresi 6.5 Tümen filmini izeleyebilirsiniz.

News Code 1894846
https://tr.mehrnews.com/news/1894846/

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