İran yapımı üç film TRT 2 ekranlarında

TRT'nin kültür sanat kanalı TRT 2, haziran ayı boyunca her akşam farklı bir film yayınlayacağını açıkladı. Filmler arasında İranlı Türk yönetmen İsmail Monsef tarafından Azerbaycan Türkçesinde çekilen "Kömür" adlı filmi, Abbas Emini'nin yönetmen koltuğunda oturduğu Mezbaha filmi ve yönetmen Said Rustayi'nin yazıp yönettiği Metresi 6.5 Tümen filmler de televizyon ekranında olacak.

Kömür filmini 9 Haziran Çarşamba günü saat 21:00'da, Mezbaha filmini 13 Haziran Pazar 21:30'da ve 15 Haziran Salı günü 21:00'da da Metresi 6.5 Tümen filmini izeleyebilirsiniz.