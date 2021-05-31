Bugün iki Türk filmi Tahranlı sinemasevelerle buluşuyor

İran'ın en önemli sinema etkinliklerinden olan Uluslararası Fecr Film Festivali 6'ncı gününde film gösterimleri ile devam ediyor.

Festivalde Türk yönetmen Erdem Tepegöz’ün "Gölgeler İçinde" adlı filmi ile yönetmen Reis Çelik imzalı "Ölü Ekmeği" film bugün Tahran'daki Çarsu Sineması'nda seyirciyle buluşuyor.

Bu sene 38'incisi düzenlenecek olan festival Tahran'daki Çarsu, Azadi ve Kanun sinema salonlarında hijyen kurallarına uygun şekilde yapılacak.

Uluslararası Fecr Film Festivali, yazar, yönetmen ve sinema yapımcısı Muhammed Mehdi Asgerpur'un sekreterliğinde 26 Mayıs-2 Haziran tarihleri ​​arasında düzenlenecek.