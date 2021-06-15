  1. Kültür
15 Haz 2021 14:28

İran yapımı 'Gabreil' kısa filmi Türkiye'de yarışıyor

İran yapımı 'Gabreil' kısa filmi Türkiye'de yarışıyor

İranlı sinemacı Yusuf karger’in yönetmenliğini yaptığı ‘Gabriel’ adlı kısa film, bugün Türkiye’de düzenlenen Uluslararası Sultanbeyli Film Festivali’nde yarışacak.

Yönetmenliğini İranlı sinemacı Yusuf Karger üstlenen ‘Gabriel’ adlı kısa film, bugün Türkiye’de düzenlenen Uluslararası Sultanbeyli Film Festivali’nde yarışacak.

Polonya, Fransa, Şili, Ürdün ve Türkiye’den filmlerin katıldığı Uluslararası Sultanbeyli Film Festivali yarın sona erecek.

‘Gabriel’ adlı kısa film ayrıca bu sene 7’ncisi Yunanistan’da düzenlenecek olan Uluslararası Alexandria Kısa Film Festivali’ne katılacak.

Bu festival 1-4 Temmuz 2021’de Yunanistan’ın Alexandria kentinde düzenlenecek.

‘Gabreil’ zor durumda sevgi ile inanç ve vicdan arasında karar vermek zorunda kalan bir babanın hikayesini anlatıyor.

News Code 1895051
https://tr.mehrnews.com/news/1895051/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 6 + 0 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler