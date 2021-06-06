  1. Kültür
6 Haz 2021 21:13

İran yapımı film İsviçre festivalinde gösterilecek

İran yapımı film İsviçre festivalinde gösterilecek

İranlı sinemacı Şehram Mekri’nin yönettiği "Careless Crime" adlı film, İsviçre'de düzenlenecek olan Uluslararası 10. Basel Film Festivali'nde gösterilecek.

İsviçre'de düzenlenecek olan Uluslararası 10. Basel Film Festivali, İranlı sinemacı Şehram Mekri’nin yönetmenliğini yaptığı "Careless Crime" adlı filme ev sahipliği yapacak.

Basel Film Festivali 16-21 Haziran 2021 tarihleri arasında düzenlenecek.

Yapımcılığını Negar İskenderfer üstlenen film, daha önce Vendik, Şikago ve Viennale film festivallerine katılırken Uluslararası Şikago Film Festivali’nde 'Silver Hugo' ödülüne layık görülmüştü.

"Careless Crime" ayrıca geçtiğimiz Perşembe ve Cuma günü Uluslararası Rotterdam Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluşmutşu.

News Code 1894862
https://tr.mehrnews.com/news/1894862/

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