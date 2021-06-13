  1. Kültür
13 Haz 2021 11:40

İran sinemasından bir kısa film Danimarka'da gösterilecek

İran sinemasından bir kısa film Danimarka'da gösterilecek

İranlı sinemacı Hesam Hemidi’nin yönetmenliğini yaptığı “Tahran’da günlük katliam” adlı kısa film Danimarka'da düzenlenecek olan 46. Odense Uluslararası Film Festivali’nde sinemaseverlerle buluşacak.

Hesam Hemidi’nin yönetmenliğini yaptığı “Tahran’da günlük katliam” adlı kısa film Danimarka'da düzenlenecek olan 46. Odense Uluslararası Film Festivali’nde sinemaseverlerle buluşacak.

Yapımcılığını Hüseyin Tahrani üstlenen “Tahran’da günlük katliam” adlı kısa film geçenlerde Palm Springs Uluslararası Film Festivali'ne katılmıştı.

Oscar Akademisi tarafından onaylanan ve dünyanın kısa film alanında en prestijli film festivallerinden biri olan Odense Uluslararası Film Festivali 30 Ağustos- 5 Eylül 2021 tarihleri arasında Danimarka’nın Odense kentinde düzenlenecek.

News Code 1894993
https://tr.mehrnews.com/news/1894993/

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