İran sinemasından bir kısa film Danimarka'da gösterilecek

Hesam Hemidi’nin yönetmenliğini yaptığı “Tahran’da günlük katliam” adlı kısa film Danimarka'da düzenlenecek olan 46. Odense Uluslararası Film Festivali’nde sinemaseverlerle buluşacak.

Yapımcılığını Hüseyin Tahrani üstlenen “Tahran’da günlük katliam” adlı kısa film geçenlerde Palm Springs Uluslararası Film Festivali'ne katılmıştı.

Oscar Akademisi tarafından onaylanan ve dünyanın kısa film alanında en prestijli film festivallerinden biri olan Odense Uluslararası Film Festivali 30 Ağustos- 5 Eylül 2021 tarihleri arasında Danimarka’nın Odense kentinde düzenlenecek.