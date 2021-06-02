İran'dan Türk yapımı "Okul Tıraşı" filmine ödül

Türk yönetmen Ferit Karahan imzalı “Okul Tıraşı” filmi Tahran'da düzenlenen Uluslararası Fecr Film Festivali'nde 'en iyi senaryo' ödülüne layık görüldü.

"Okul Tıraşı” filmi okulda hastalanan arkadaşını doktora götürmeye çalışan bir gencin hikayesini konu ediyor.

Senaryosunu Gülistan Acet ile birlikte yazdığı filmde Ferit Karahan, yatılı okul üzerindeki araştırmalarını, ustalıklı bir gözlem gücüyle birleştirip son derece gerçekçi bir film yapmış.

Son Berlin Film Festivaline katılabilen tek Türk filmi olan “Okul Tıraşı” Panorama bölümünde verilen tek resmi ödülü olan Uluslararası Sinema Yazarları Birliği’nin (FİPRESCİ) Ödülünü kazanmıştı.

38. Uluslararası Fecr Film Festivali, yazar, yönetmen ve sinema yapımcısı Muhammed Mehdi Asgerpur'un sekreterliğinde 26 Mayıs-2 Haziran tarihleri ​​arasında düzenlendi.