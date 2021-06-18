Biden ve Erdoğan Afganistan konusunda anlaştı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD askerlerini bölgeden çekerken Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nın korunması için liderlik rolü alması konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

Sullivan, iki liderin Türkiye'nin satın aldığı Rus hava savunma sistemleri S-400'ler konusunda ise bir anlaşmaya varamadıklarını bildirdi. Danışman, bu konuda diyalogun süreceğini aktardı.

Ulusal Güvenlik Danışmanı, NATO Liderler Zirvesi'nde gerçekleştirilen görüşmede Erdoğan'ın Kabil Havalimanı'nı korumak için bir tür destek istediği, Biden'ın ise Cumhurbaşkanı'nın talebini kabul ettiğini ifade etti.

Detayları henüz basına yansımayan toplantı ile ilgili konuşan Sullivan, "Türkiye'nin Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın korunması konusunda liderlik rolü alması konusuna iki lider de açıkça bağlılığını gösterdi. Şimdi bu planı nasıl hayata geçirebileceğimizi planlıyoruz" dedi.

İki lider de görüşmeden sonra yapılan basın toplantısında görüşmenin olumlu geçtiğini belirtmişti.

Taliban'ın "Türkiye de askerlerini çekmeli" açıklamasına değinen Sullivan, "Tabii ki Taliban'ın veya başka elementlerin Batı veya uluslararası varlığa saldırma ihtimalini 0 ciddiye alıyoruz. Ancak Taliban'ın yaptığı açıklamalar bizi bir güvenlik varlığı oluşturmaktan caydırmamalı. Caydırmayacak da" diye konuştu.

Kaynak: T24