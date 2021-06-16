Erdoğan, 6'lı platform teklifini yineledi

Türk medyasına göre, Azerbaycan'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü programı kapsamında, Azerbaycan Milli Meclisi'ne hitap etti.

Erdoğan, Karabağ zaferi ile Kafkaslar'da barış umudunun arttığını belirterek, "Kafkaslardaki barış ve huzurdan tüm bölge kazançlı çıkacak" dedi.

Zengezur koridorunun önemine de değinen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Nahçıvan'la Bakü'yü birbirine bağlayacak Zengezur koridorunun bölgemize getireceği rahatlamanın ve zenginliğin tarifi mümkün değildir. Ermenistan için de yeni dönemin başlangıcıdır. Zengezur demiryolu ile Ermeniler de kolayca Moskova'ya, dünyaya ulaşabileceklerdir. Kardeşimle birlikte teklifimizi yaptık. Gelin 6 ülke platform oluşturalım. Rusya, Türkiye, Azerbaycan, İran, Ermenistan ve Gürcistan. Artık bölgede düşmanlıklar ortadan kalksın. Burada hemen hemen bir Gürcistan'ın bazı kendine has sualleri vardı, son Türkiye ziyaretinde sayın Başbakan ile konuştum. Bu Gürcistan'ın da lehine olacaktır dedim. Biz Ermenistan'la aramızdaki sıkıntıları biliyorsun, biz bunlara rağmen Azerbaycanlı kardeşlerimin sıkıntılarının da giderilmesini istiyoruz. Sizin de Rusya ile sıkıntıları aşmanıza bu platform destek olacaktır. Çalışayım dedi, olur dedik. Ermenistan, Azerbaycan'la problemlerini çözdükçe Türkiye olarak biz de adımları atacağız."

Erdoğan, "Ermenistan, Azerbaycan ile sorunlarını çözerse Türkiye olarak gerekli adımları atacağız." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, meclise hitabından önce Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti.