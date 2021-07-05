Eski Türkiye Ekonomi Bakanı: İktidar ekonomide çok sıkıştı

Eski Ekonomi Bakanı Ufuk Söylemez, Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'nin (TEİAŞ) özelleştirme kapsamına alınmasına ilişkin olarak, "İktidar ekonomide çok sıkıştı. Rezervleri de erittiler, elde avuçta ne var ne yok haraç-mezat satılıyor" dedi.

Eski Ekonomi Bakanı Ufuk Söylemez, TEİAŞ özelleştirmesi kararını eleştirerek iktidarın istihdam yaratacak hiçbir politika geliştiremezken, ülkenin stratejik şirketlerini haraç mezat sattığını söyledi.

Sözcü'den Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre; Söylemez, “Özelleştirme, kârlı ve tekel niteliğindeki kurum ve kuruluşların haraç-mezat satışı değildir. Elektrik iletimi ve dağıtımı tam anlamıyla bir kamu görevi ve sorumluluğudur. TEİAŞ tekel konumundadır ve kârlı bir işletmedir. Ayrıca Cumhuriyet'in yıllarca yaptığı enerji iletim hatları-trafo merkezleri gibi milyarlarca liralık altyapıyı yapan ve işleten TEİAŞ bu konumuyla tam anlamıyla stratejik bir müessesedir. İktidar ekonomide çok sıkıştı. Çıkış yolu bulacak bir vizyona da kadrolara da sahip değil. O nedenle bir yandan beton ekonomisine abanırken, diğer yandan elde avuçta ne var ne yok haraç mezat satıp savmaya çalışıyor ne yazık ki” dedi.

Söylemez, “Hukuk devletinden uzaklaşan otoriter bir tek adam rejimi nedeniyle, kalıcı doğrudan yabancı sermaye girişleri tamamen durdu” ifadesini kullandı.

Kaynak: T24