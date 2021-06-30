Petrol 12 yılın en iyi ilk yarı performansına hazırlanıyor

Petrol, ülkelerin hızlanan aşılama çalışmaları sayesinde yaşanan toparlanma ve yakıt tüketiminin artmasıyla yılın ilk yarısını yüzde 50’den fazla yükselişle tamamladı.

Vadeli kontratlar, New York piyasasında varil başına 74 dolar civarında işlem görürken özel sektörün desteklediği Amerikan Petrol Enstitüsü verileri geçen hafta stokların 8,15 milyon varil azaldığına işaret etti.

Petrol üretiminin önümüzdeki aylardaki seyrini belirleyecek OPEC+ görüşmelerinde bakanların gerçekleştirileceği ön temaslar bir gün ertelendi.

Bloomberg'e konuşan konuya yakın delegelere göre ön görüşme taraflar arasındaki görüş ayrılıklarının giderilmesi için süre tanınması sebebiyle ertelendi.

OPEC+ içinde temel olarak Rusya-Suudi Arabistan ayrımı yaşanıyor. Rusya petrol arzında artışı desteklerken Suudi Arabistan daha kademeli bir artış patikası öneriyor.

Bakanların görüşmesi öncesi yapılan Ortak Teknik Komite’den ise herhangi bir politika önerisi çıkmadı.

OPEC Genel Sekreteri Mohammad Barkindo petrol piyasasının toparlanma yolunda olduğunu ancak henüz tamamen düzlüğe çıkamadığını belirtmişti.

Ağustos vadeli Batı Teksas Petrolü, Nymex piyasasında, yüzde 0,6 yükselişle varil başına 73,42 dolara ulaştı.

Ağustos vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında, yüzde 0,4 yükselişle varil başına 75,02 dolara geldi.

Kaynak: Bloomberg