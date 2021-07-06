OPEC anlaşamadı, petrol tırmandı

Brent petrol, OPEC+’ın görüşmeleri üretim artırma konusunda anlaşmaya varamadan bitirmesiyle beraber yükseldi. Vadeli kontratlar, Londra piyasasında pazartesi günü yüzde 1,3 yükselerek varil başına 77 doların üzerini gördü.

OPEC+’ın anlaşmaya varamamasıyla şu anki üretim sınırları görüşmeler yeniden başlamadığı sürece Ağustos’ta geçerli olacak.

Birçok OPEC+ üyesi Ağustos ayından itibaren günlük 400 bin varillik bir üretim artışı konusunda anlaşmıştı ama Birleşik Arap Emirlikleri üretim kotalarının hesaplamasında kullanılan yöntemi değiştirerek günlük fazladan 700 bin varil üretmek istiyordu.

OPEC+ daha önce Mayıs’tan Temmuz ayına kadar günlük 2 milyon varillik üretim artırımı kararı almıştı.

Brent petrol için 80 dolar tahmini

UBS Analisti Giovanni Staunovo OPEC+’dan üretim gelmediği takdirde Brent petrolün Eylül ayında varil başına 80 dolara tırmanabileceğini söyledi.

ING Group Emtia Strateji Müdürü Warren Patterson ise “Teoride koalisyon üretimi artırmazsa bu piyasalar için destekleyici olur ama üyelerin üretimi artırmama ihtimali gerçekten ne? Bunun çok yüksek olduğunu sanmıyorum” dedi.

Eylül vadeli Brent petrol, Londa ICE Futures Europe piyasasında, yüzde 0,4 yükselerek varil başına 77,48 dolara tırmandı.

Ağustos vadeli Batı Teksas Petrolü, Nymex piyasasında, Cuma akşamından bu yana yüzde 2 yükselerek varil başına 76,70 dolara ulaştı.

Kaynak: Bloomberg