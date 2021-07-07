Gazze için 485 milyon dolara ihtiyaç var

İsrail, 11 gün boyunca bomba yağdırdı, Gazze neredeyse yerle bir edildi. Mayıs ayındaki saldırılarda 66'sı çocuk, 41'i kadın 260'tan fazla Filistinli şehit oldu.

Uluslararası raporlar, Siyonist İsrail saldırıları ve ablukasının Filistinlilerin üzerindeki etkisini gözler önüne serdi.

Konuyla ilgili Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği ortaklaşa rapor hazırladı.

Toparlanma için 485 milyon dolara ihtiyaç var

Siyonist İsrail'in 11 günlük saldırısının ardından Gazze'de acil ve kısa vadeli toparlanma için 485 milyon dolara ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Raporda Siyonist İsrail saldırılarının ekonomiyi ciddi şekilde zayıflattığına dikkat çekildi. Saldırıların 105 ila 190 milyon dolar arasında ekonomik kayba neden olduğu belirtildi.

Fiziksel hasarla birlikte ekonomik kayıpların ise 600 milyon doları bulabileceği açıklandı.

Kaynak: TRT Haber