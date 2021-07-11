Türkiye'de son bir yılda 46 bin çiftçi tarımdan uzaklaştı

Sözcü gazetesinden Deniz Ayhan’ın haberine göre, girdi maliyetlerindeki hızlı artışa karşın kazancı artmayan çiftçiler, tarlalarını terk ediyor.

Son bir yılda 46 bin 923 çiftçi topraklarını bırakarak, tarımdan uzaklaştı. Son 3 yılda ise 184 bin 154 tarımsal işletme kapandı. 9 milyon 635 bin ev kadını da çalışma yaşamından yoksun bulunuyor. Çalışma yaşamında olması gereken nüfusun yarısı ise işsiz. CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Türkiye'deki ekonomik ve sosyal verilerin alt üst olduğunu dile getirerek, “Ekonomik ve sosyal çöküş yaşanıyor” dedi.