AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımları altı ay daha uzattı

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, "Konsey, Rusya ekonomisinin çeşitli sektörlerine yönelik yaptırımları altı ay daha, 31 Ocak 2022 tarihine kadar uzatma kararı aldı" dendi.

AB Konseyi, Kırım'ın 2014 yılında Rusya topraklarına geri dönmesinin ardından Rusya'ya yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

Yaptırımlar, bazı Rus bankaların ve şirketlerin AB'nin birincil ve ikincil sermaye piyasalarına erişimini kısıtlıyor, savunma amaçlı malzemelerin ithalatını, ihracatını veya devrini yasaklıyor ve çift amaçlı mallara yasak getiriyor.

Yaptırımlar, Rusya'nın stratejik öneme sahip, petrol üretimi için kullanılabilen bazı teknolojilere ve hizmetlere erişimini de kısıtlıyor.

Kaynak: Sputnik