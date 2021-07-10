ABD'nin tek taraflı eylemleriyle 'kalkınma' dekoratif bir slogana dönüşmüştür

İran'ın BM Temsilciliği Danışmanı Ali Haci Lari, dün BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) toplantısında yaptığı konuşmada, "ABD'nin kalkınmakta olan ülkelere yasadışı yaptırımlar dayatması dahil olmak üzere tek taraflı eylemleri ve buna karşı uluslararası toplumun pasifliği, sürdürülebilir kalkınmanın ana sloganı olan 'Kimse kalkınmada geri kalmamalı' cümlesini sadece dekoratif, içi boş, gülünç ve anlamsız hale getirmiştir" dedi.

İranlı diplomat, "Bu, slogan kalkınmanın özü ve DNA'sıyken, gerçekleştirilmeden, ülkelerde kalkınmayı teşvik edecek herhangi bir plan, daha çok şaka gibidir." ifadesini kullandı.

İran'ın BM Temsilciliği Danışmanı, uluslararası toplumu, gelişmekte olan ülkelere karşı yasa dışı ve gayri meşru yaptırımların kaldırılması için acil ve etkili eyleme geçmeye çağırdı ve tek taraflılıkla mücadele olmadan uluslararası işbirliğinin temellerini atmanın mümkün olmayacağını belirtti.

Haci Lari, "kimse kalkınmada geri kalmamalı" idealinin gerçekleşmesi için uluslararası toplumun, ülkelere yönelik yasadışı ve gayri meşru yaptırımlar da dahil olmak üzere tek taraflı her türlü zorlayıcı önlemi ortadan kaldırmak için ciddi, yapıcı ve etkili adımlar atması gerektiğini söyledi.