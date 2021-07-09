İran, Afganistan'a açılan iki sınır kapısını kapattı

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

İran medyasına göre Taliban dün Afganistan'ın batısındaki İslam Kale ve Ebu Nsr Ferahi sınır kapılarını ele geçirdi.

Telegram kanalı Herat Times, birçok Afgan askerinin kaçarak İran'a sığındığını bildirdi.

Öte yandan İran Gümrük Sözcüsü Seyyid Ruhullah Latifi, Afganistan'da yaşanan olayların ardından Doğarun ve Mahirud gümrük kapısının kapatıldığını belirterek, İranlı mal sahipleri ve tüccarlara bu iki gümrük kapısına yük göndermeme çağrısında bulundu.

İran ve Afganistan arasında üç sınır kapısı bulunuyor.