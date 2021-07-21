Bugün İran'da Kurban Bayramı kutlanıyor

Bugün hicri kameri takvimle 10 Zilhicce 1442 (21 Temmuz 2021) Müslümanların büyük bayramlarından Kurban Bayramı'dır.

Kurban bayramında hacca giden hacılar, Allah'ın emri ve O'nun rızası için kurban keser ve Hz. İbrahim'i (sa) saygıyla anar.

Tüm İran bugün Kurban Bayramı’nı coşkuyla kutluyor. Ülke genelinde Kurban Bayramı namazı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak kılındı.

İran'ın kutsal kenti Meşhed'deki İmam Rıza'nın (as) Türbesi'ne bu sabah gelen çok sayıda kişi, maske takıp sosyal mesafe kuralına uyarak bayram namazı için saf tuttu.

Bayram namazı sonrası vatandaşlar kurbanlarını kesmek için hayvan pazarları ve kesimhanelere yöneldi.

Tahran ve Elburz eyaletinde 6 gün tam kapanma uygulaması nedeniyle vatandaşlara bayramı evlerinde karşılamaları tavsiye edildi.