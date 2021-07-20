Türkmenistan Cumhurbaşkanı'ndan Ayetullah Reisi'ye davet

İran'da Cumhurbaşkanı seçilen Ayetullah Seyyid İbrahim Reyisi'nin Kurban Bayramı vesilesiyse Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Türkmenistan'ın Kurban Bayramı ve Bağımsızlık Bayramı'nı kutlayan İbrahim Reisi, İran-Türkmenistan ilişkilerine değinerek, "Komşu ülkelerle ilişkileri genişletmek 13. hükümetin dış politikasının birinci önceliğidir. Karşılıklı ilişkilerin ivme kazanması için pratik görüşmelerin bir an önce başlaması gerektiğine inanıyorum" dedi.

Reisi ayrıca, İran ile Türkmenistan arasındaki uluslararası konular üzerindeki işbirliğinin güçlenmesine vurgu yaparak, "Afganistan'daki gelişmeler her iki ülke için çok önemlidir. Dolayısıyla iki ülke yetkililerinin bu konuda gerekli istişare görüşmeleri yapması lazım" ifadesini kullandı.

Türkmenistan Cumhurbaşkanı da bu görüşmede İran'ın Kurban Bayramını kutladı ve "Tahran ve Aşkabat arasındaki ilişkilerin, iki ülke ulusunu derinden birbirine bağlayan tarihi ve kültürel kökleri vardır." dedi.

Berdimuhammedov, Reisi'yi Türkmenistan'a davet ederek, 6. Hazar Ülkeleri Liderler Zirvesi ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatının 15. Zirvesi'ne katılmasını istedi.