Tokyo Olimpiyatları açılış töreni öncesi tespit edilen vaka sayısı 110'a çıktı

Bugün gerçekleşecek açılış töreni öncesi 19 yeni Koronavirüs vakası daha kaydedildi. Yeni vakalar arasında Olimpiyat Köyü’nde kalan üç atlet de bulunuyor.

Olimpiyatlar etkinliği için alana giden kişi sayısıyla karşılaştırıldığında tespit edilen 110 vaka az bulunsa da etkinliğin ilerleyen günlerde vakaları ne kadar artıracağı endişelere neden oldu.

Japonya’nın Tokyo kentinde artan Covid vakaları nedeniyle olağanüstü hâl önlemleri uygulanıyor.

Dünyanın en büyük spor organizasyonu 32. Yaz Olimpiyat Oyunları, bugün Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: T24