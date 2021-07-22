Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi maçında Petrocub'u mağlup etti

15. dakikada Henrique'nin ceza alanı dışından kaleyi karşıdan gören noktadan sert vuruşunda kaleci Meira, meşin yuvarlağı güçlükle çıkardı. Pozisyonu takip eden Kayode'nin vuruşunda top defanstan sekerek kornere çıktı.
Sivasspor, 16. dakikada golü buldu. Fajr'in soldan kullandığı kornerde savunmadan seken top kale alanında boşta kaldı. Caner Osmanpaşa, altı pastan meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.
22. dakikada Ahmet Oğuz'un sağdan ceza alanına ortasında arka direkte iyi yükselen Kayode'nin kafa vuruşunda kaleci Meira, topu kornere çeldi.
31. dakikada Iosipoi'nin ceza alanı dışından uzak mesafeden etkili şutunda kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı güçlükle kornere tokatladı.
42. dakikada Mihail Platica'nın ceza alanı dışından uzak mesafeden vuruşunda yerden seken topu kaleci Ali Şaşal Vural, kontrol etti.
Karşılaşma, Demir Grup Sivasspor'un üstünlüğüyle sona erdi.
AA
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