  1. Spor
24 Tem 2021 12:37

Tokyo'da vaka sayısı 123'e çıktı!

Tokyo'da vaka sayısı 123'e çıktı!

Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip koronavirüse yakalananların sayısı 123'e yükseldi.

Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 17 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Virüse yakalanan 17 kişi arasında Japonya dışından gelen bir sporcu ile Tokyo'daki olimpiyat semtinde kalan bir kişi de yer aldı.

Diğer 15 kişinin ise 14'ünün turnuva kapsamında hizmet veren sözleşmeli çalışanlar olduğu kaydedildi.

Virüse yakalananlar karantina periyoduna alındı.

Böylelikle Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 123'e çıktı.

Kaynak: Haber7

News Code 1895975
https://tr.mehrnews.com/news/1895975/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 6 + 4 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler