  1. Spor
25 Tem 2021 12:36

Tokyo Olimpiyatları'na akredite vaka sayısı 133'e çıktı

Tokyo Olimpiyatları'na akredite vaka sayısı 133'e çıktı

Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden koronavirüse yakalananların sayısı 133'e yükseldi.

AA'ya göre, organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 10 kişide daha Covid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Virüse yakalanan 10 kişi arasında Japonya dışından gelen iki sporcu da yer aldı.

Sporcuların birinin Tokyo'daki olimpiyat semtinde barındığı kaydedildi.

Virüse yakalananlar karantinaya alındı

Covid-19'a yakalananlar arasında 6 resmi yetkili, bir sözleşmeli çalışan ve bir basın mensubu da bulunuyor. Virüse yakalananlar karantina periyoduna alındı.

Böylelikle Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 133'e çıktı.

News Code 1895988
https://tr.mehrnews.com/news/1895988/

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