Batı'ya güvenmek ülkeye menfaat getirmez

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei bugün Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve bakanlar kurulu üyeleriyle görüştü.

Batı'ya güvenmek ülke için yararlı olmaz

Ayetullah Hamanei bu görüşmede bakanlar kurulu üyelerine hitap olarak "Başkaları da sizin deneyimlerinizi kullanmalı. Bir deneyimi özellikle not aldım. O da sizlere ve halkımıza defalarca söylediğim ve şimdi de tekrar edeceğim sözdür. Bu deneyim Batı’ya olan güvensizlikten ibarettir. Gelecek nesiller bu deneyimi dikkate almalı. Bu hükümette Batı'ya duyulan güvenin işe yaramadığı ortaya çıktı" dedi.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, "Batılılar bize yardım etmiyor. Mümkün olan her yerde bizi vururlar. vurmadıkları yer, vuramayacakları yerdir. Onlar mümkün olan her yerde bizi vurdular. Bu çok önemli bir deneyimdir" ifadesini kullandı.

Batı'ya güvenmenin ülke için yararlı olmadığını belirten Ayetullah Hamanei, "İç programlar Batı’ya güvenilerek ertelenmemelidir. Çünkü kesinlikle başarısız kalacaktır. İşinizi Batı’ya güvenerek yaptığınız zaman başarısız oldunuz. Ancak Batı’ya güvenmeden hareket ettiğinizde başarılı olduğunuzu gösterdiniz" ifadelerinde bulundu.

Viyana nükleer anlaşma görüşmeleri

Konuşmasının diğer bölümünde nükleer anlaşma konulu Viyana görüşmelerine dikkat çeken Ayetullah Hamanei, "ABD’liler bu gürüşmelerde inatçı duruşlarında dimdik durdular ve ileriye doğru tek bir adım bile atmadılar" dedi.

Ayetullah Hamaeni, "ABD’liler yaptırımları kaldıracaklarını vaatediyorlar ancak bunu yapmadılar ve yapmayacaklar. Bir de şart koşuyorlar ve anlaşmaya daha sonra tartışılacak bir cümleyi dahil etmemiz gerektiğini, aksi takdirde bir anlaşma olmayacağını söylüyorlar" değerlendirmesini yaptı.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Onlar bu cümleyi anlaşmaya eklemekle nükleer anlaşmanın ilkesine, füze ve bölgesel meselelere müteakip müdahaleleri için bir mazeret sağlamak ve İran’ın bunları tartışmayı reddetmesi durumunda anlaşmayı ihlal ettiğini söylemek istiyorlar."

ABD yükümlülüklerini ihlal etmekten çekinmiyor

ABD’nin kötü niyetli davrandığını vurgulayan Ayetullah Hamanei, onların vaatlerini ve yükümlülüklerini ihlal etmekten çekinmediğini ifade etti.