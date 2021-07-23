Ayetullah Hamanei'den "Huzistan eyaletinin sorunlarını çözün" talimatı

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei bugün yerli yapım COVIRAN Bereket aşısının ikinci dozunu yaptırdı.

Aşı olduktan sonra açıklamada bulunan İslam Devrimi Lideri, Sağlık Bakanı Said Nemeki başta olmak üzere sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Huzistan eyaleti halkının sorunlarına değinen Ayetullah Hamanei, "Son günlerde gerçekten acı veren konulardan biri Huzistan suyu meselesi ve halkın sorunlarıydı. Şimdiki yetkililer ve 13. hükümet, Huzistan'ın sorunlarının çözümünü ciddiyetle takip etmelidir." dedi.

Huzistan suyu ve kanaliasyonu şirketi ile ilgili daha önceki tavsiyelere uyulmamasını eleştiren Ayetullah Hamanei, "Eğer bu tavsiyeler dikkate alınsaydı, tüm doğal imkanlara sahip olan Huzistan'ın sadık insanlarını üzecek bir durum kesinlikle meydana gelmezdi." ifadesini kullandı.

Devrim Lideri, Huzistan'daki son olaylara atıfta bulunarak, "Huzistan'da insanlar üzüntülerini dile getirdiler ama kimse onları eleştiremez, çünkü Huzistan'ın o sıcak ikliminde su sorunu küçük bir mesele değil." diye konuştu.

Huzistan halkını "vefalı" olarak nitelendiren Ayetullah Hamanei, Huzistanlıların Kutsal Savunma (8 yıllık İran-Irak savaşı) döneminde gösterdiği fedakârlıklara işaret ederek, "Bu vatandaşların sorunları olmamalıydı ve insanların işleri zamanında halledilseydi bu durum ortaya çıkmayacaktı." dedi.

İslam Devrimi Lideri, İran ulusuna düşmanın komplolarına karşı dikkatli olmasını tavsiye ederek, "Düşman her şeyi devrime, vatana ve halkın çıkarlarına karşı kullanmak istiyor, düşmana bahane vermemeye özen gösterilmelidir." şekilde konuştu.