İranlı yetkili, nükleer müzakerelerin detaylarını anlattı

İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) nezdindeki temsilcisi Kazım Garipabadi dün, İslam inkılabı rehberi eserlerini koruma ve yayma bürosunun internet sitesine (KHAMENEI.IR) yaptığı açıklamada Viyana'da yürütülen İran nükleer anlaşması müzakerelerine işaretle, Amerika'nın nükleer anlaşmadaki sorumluluklarına geri dönmeye ve anlaşma ile çelişen yaptırımları kaldırmaya hazır olduğunu ifade ettiğini fakat buna rağmen pratikte bunu ispatlamadığını belirtti.

Parstoday'ın haberine göre Garipabadi, Amerika ve batılıların bu müzakerelerde özel hedefler peşinde olduklarına değinerek, bunun ise onların nükleer anlaşmaya füze ve bölge meseleleri gibi ilgli olmayan diğer konulara giriş için bir köprü gibi yaklaştıklarını söyledi.

ABD ve Batılıların anlaşmanın tümünü, bölge ve füze meselelerine düğümlediğini anlatan Garipabadi, bunun ise tamamen ilgisiz ve zararlı olduğuna değinerek, müzakerelerin sırf nükleer mesele ile ilgili olması ve ilgisiz olan her trülü görüşün incelenmesinin ise gündemden çıkarılması gerektiğini ifade etti.

Amerika'nın füze ve bölge meseleleri için nükleer anlaşmayı rehin almak istediğini anlatan Garipabadi, füze kabiliyeti ve bölgedeki varlık ve nüfuzun İran'ın güç araçları olduğunu ve asla müzakere edilemeyeceğini de sözlerine ekledi.