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11 Tem 2021 17:49

Ayetullah Hamanei'den Suriye'deki Filistinli mültecilere teşekkür

Ayetullah Hamanei'den Suriye'deki Filistinli mültecilere teşekkür

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, işgalci rejime karşı 12 günlük savaşta Filistin halkı ve direnişinin elde ettiği zafer nedeniyle kendisine mektup yollayan Suriye’deki Filistinli mültecilere teşekkür mesajı gönderdi.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, işgalci rejime karşı 12 günlük savaşta Filistin halkı ve direnişinin elde ettiği zafer nedeniyle kendisine mektup yollayan Suriye’deki Filistinli mültecilere teşekkür mesajı gönderdi.

İran-Filistin Dostluk Derneği Başkanı Muhammed El Buheysi’ye hitaben gönderilen mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Kudüs’ün Kılıcı Operasyonu, Direniş Cephesi'nin biriken gücünün küçük bir tecellisidir.

Gururlu Filistin halkı Mescid-i Aksa ve Kudüs topraklarını kahramanca savundu. Bu kez, Filistin'in tüm bölgelerindeki halkların birleşmesi ve tüm direniş gruplarının takdire şayan bir koordinasyon içinde olması, gaspçı ve ırkçı Siyonist rejimin egemenlik döneminin bittiğini ve Filistin toprakları ile kutsal kent Kudüs'ün kurtuluşu sırasının geldiğini göstermiştir."

News Code 1895686
https://tr.mehrnews.com/news/1895686/

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