Tüm İslam dünyası ABD ve müttefiklerine karşı direnmeye kararlıdır

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, 2021 Hac menasiki ile ilgili dünyadaki Müslümanlar için bir mesaj yayınladı.

Hac farizasının yerine getirilmesi gerektiğini vurgulayan Ayetullah Hamanei, Hac menasikinin taşıdığı mesajların önemine değinerek, Başta ABD olmak üzere saldırgan güçlere karşı direnmeyi bu merasimin büyük mesajlarından biri olarak nitelendirdi.

Devrim Lideri'nin kaleme aldığı mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Bu yıl da, İslam ümmeti büyük hac nimetinden mahrum kaldı ve şevk dolu kalpler, Rahmân ve Rahîm Allah'ın insanlar için kurduğu şerefli evindeki ziyafete katılmayı üzülerek kaybetti. Bu da İslam ümmetinin tarihinde parlak bir geleceğe yol açabilecek diğer başarılı sınavlarından biridir; önemli olan haccın gerçek şekliyle Müslümanların kalplerinde ve ruhlarında yaşaması ve bu menasikin taşıdığı mesajların küçümsememesidir.

Bugün büyük bir nüfusa, geniş bir toprağa, sayısız doğal kaynağa ve uyanık millete sahip olan İslam müntesipleri olarak imkanlarımız ile geleceği şekillendirmeliyiz. Son 150 yılda birkaç istisna dışında Müslüman milletler ülkelerinin ve hükümetlerinin kaderlerini belirlemekte hiçbir rol oynamamış ve tamamıyla saldırgan Batılı hükümetlerin politikalarına tabi kalarak onların açgözlülüğü, müdahalesi ve kötülüğüne maruz kalmışlardır. Günümüzde bazı ülkelerin bilim alanında geri kalması ve siyasi bağımlılığı onların yetersizliklerinin bir sonucudur.

Milletlerimiz, gençlerimiz, bilim adamlarımız, din bilginlerimiz ve sivil aydınlarımız, politikacılarımız, partilerimiz ve toplumumuz bugün, utanç verici geçmişini telafi etmeli ve ayağa kalkarak Batılı güçlerin baskısına, müdahalesine ve kötülüğüne direnmelidirler.

Emperyalizm dünyasını endişelendiren İran herkesi direnişe çağırıyor: ABD ve diğer saldırgan güçlerin müdahalesine ve kötülüğüne direnmek ve İslami öğretilere dayanarak İslam dünyasının geleceğini kontrol altına almak.

Doğal olarak ABD ve müttefikleri 'direniş' başlığına hassastır ve 'İslami Direniş Cephesi' ile düşmanlığa kalkmıştır. Bölgedeki bazı devletlerin onlara eşlik etmesi de bu dümanlıkların devamını gösteren acı bir gerçektir.

Irak, Suriye, Lübnan ve diğer ülkelerdeki gayretli gençlerin ve direniş üyelerinin kararlığını saptırma ve bunu İran'a veya başka bir otoriteye bağlama yönündeki propaganda çabaları ve bu cesur ve uyanık gençlere hakareti, ABD'lilerin bölge halklarını anlamamalarından kaynaklanmaktadır.

Uyanık ve ihtiyatlı olan bölge halkları yaklaşımlarının ABD'yi memnun etmek için hayati öneme sahip Filistin meselesinde onun aşırı isteğine boyun eğen bazı devletlerininkinden daha farklı olduğunu göstermiştir. Açık veya gizli bir şekilde gaspçi Siyonist Rejimle dostluk eden devletler, Filistin halkının tarihi vatanı üzerindeki hakkını inkar ediyorlar. Onlar kendi ülkelerinin doğal kaynaklarını talan etmekten vazgeçmemiş ve şimdi de Filistin halkının varlığını yağmalamaktalardır."