ABD'de iki Myanmar vatandaşı gözaltına alındı

ABD'nin New York kentinde iki Myanmar vatandaşı, Myanmar'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Kyaw Moe Tun'u öldürmek veya yaralamak için plan yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alındı.

New York Güney Bölge Savcısı Audrey Strauss, "Bahsi geçen iki kişi, Tayland'da bulunan ve Myanmar ordusuna silah satan bir kişi ile iletişime geçerek Amerikan toprağında resmi görevdeki yabancı bir yetkiliyi ciddi anlamda yaralamak veya öldürmek için plan yaptı" dedi.

Myanmarda askeri cunta, 1 Şubat'ta yaptığı darbeyle demokratik yollarla seçilen hükümeti devirmişti. Tun, BM'de darbecileri ve protestoculara uygulanan baskıyı sıkça eleştiriyordu. BM, cuntanın iktidarını tanımıyor ve Tun, devrilen sivil iktidarı temsil etmeye devam ediyor.

Tun, suikast planının kendisine salı günü bildirildiğini ifade etti. Tehdidin ciddi olduğuna inanan Tun durumu ABD misyonu ve güvenlik güçlerine bildirdiğini ifade etti.

Büyükelçi, mevcut olarak FBI ve New York Polisi'nin kendisine 24 saat koruma sağladığını ifade etti.

28 ve 20 yaşındaki şüpheliler, suçlu bulunurlarsa 5 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Kaynak: T24