ABD'de koronavirüs tablosu kötüleşiyor

Amerikan basınına göre Başkan Joe Biden, bazı eyalet valilerini koronavirüsle mücadeleyi ve aşılama oranını arttırma çabalarını engelleyici adımlar atmakla eleştirdi.

Amerikalılar’ı bir kez daha aşı olmaya çağıran Biden, bulaşıcılık oranı çok yüksek Delta varyantıyla birlikte durumun artık “aşı olmayanların pandemisi”ne dönüştüğünü yineledi.

Beyaz Saray’da kameraların karşısına geçen Biden, koronavirüs vakalarının hızla arttığı özellikle Florida ve Teksas valilerinin uygulamalarını eleştirdi. ABD’de son bir haftadaki yeni vakaların üçte birinin bu iki eyalette tespit edildiğine dikkati çeken Biden, virüsün hiçbir sınır tanımadığını ve bu süreçte “herkesin liderlik göstermesine ihtiyaç olduğunu” vurguladı.

ABD'de artan koronavirüs vakaları hastanelerdeki yatak sayılarına da yansıdı. Ülkede salgın nedeniyle hastaneye yatışlar, şubat ayından bu yana ilk defa 50 binin üzerine çıktı.