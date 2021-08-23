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23 Ağu 2021 13:12

İran, Rusya ve Çin ortak askeri tatbikat yapacak

İran, Rusya ve Çin ortak askeri tatbikat yapacak

Rusya'nın Tahran Büyükelçisi Levan Cagaryan, Rus, İran ve Çin donanmalarının ortak askeri tatbikat düzenleyeceğini duyurdu.

RIA Novosti'nin haberine göre, Rusya'nın Tahran Büyükelçisi Levan Cagaryan, Rus, İran ve Çin donanmalarının ortak askeri tatbikat düzenleyeceğini duyurdu.

Ortak tatbikatın Fars Körfezi'nde yapılacağını belirten Cagaryan, "Deniz tatbikatının 2021'in son ayı veya 2022'nin başlarında yapılması planlanıyor." dedi.

İran, Rusya ve Çin’in, denizde terör ve korsanlığa karşı mücadele amacıyla ‘Deniz Güvenlik Kuşağı’ adlı ortak tatbikatı, 27-30 Aralık 2019 günleri arasında Hint Okyanusu’nun kuzey kısmı ile Hürmüz Boğazı’nda yapılmıştı.

News Code 1896695
https://tr.mehrnews.com/news/1896695/

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