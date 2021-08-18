Afganistan: Taliban, ABD'nin 'milyar dolarlık' askeri teçhizatına el koydu

ABD ordusu 2001 yılından bu yana Afganistan'daki askeri, eğitim ve altyapı çalışmaları için toplamda 837 milyar dolar para harcamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın geçtiğimiz nisan ayında Amerikan ve NATO ordularının Afganistan'dan çekileceğini açıklaması sonrası yaklaşık 2 ay içerisinde birliklerin neredeyse tamamı ülkeyi terk etti.

Bu süreçte ülke genelindeki il ve ilçe merkezlerinde hızla ilerleyen Taliban, başkent Kabil'i de ele geçirdikten sonra ABD ve Afgan Ordusu'nun neredeyse tüm teçhizat ve mühimmatını kontrolü altına aldı.

Washington'un verilerine göre ABD, Afganistan'ın yeniden inşası için toplamda 145 milyar dolar harcadı. Bu meblağın 83 milyar doları Afgan Ordusu, polis ve diğer kolluk kuvvetlerinin modernizasyonu için harcandı.

Afganistan'ın İnşası Genel Müfettişliği Ofisi (OSIGA) verilerine göre 83 milyar dolar, ABD'nin 2020'de ülke genelinde toplamda 40 milyon kişiye verdiği gıda yardımına ya da tüm Amerikan Donanması'na harcadığı 1 yıllık bütçenin 2 katına denk geliyor.

ABD'li ordu yetkilisi: Bu bir utanç kaynağı

Gazeteci Craig Whitlock, "Afganistan Belgeleri" adlı kitabında, ABD'li ordu görevlilerinin Afgan askerlere Batılı yollarla eğitim vermeye çalıştığını ve söz konusu askeri eğitimlerin uygulanabilir olup olmadığını düşünmediğini yazmıştı.

Whitlock'un kitabında geçen, "ABD'nin Afganistan'daki savaş stratejisi Afgan ordusunun performansına bağlıydı. Ancak Pentagon, Afgan askerlerin hükümetleri için ölmeye istekli olup olmadığı konusunu pek umursamadı." ifadeleri dikkati çekiyor.

Geçtiğimiz pazartesi günü ABD'li bir ordu yetkilisi, Taliban'ın ABD tarafından Afgan Ordusu'na sağlanan teçhizatları ele geçirerek çok büyük bir askeri birikime sahip olduğunu ve bunun bir utanç kaynağı olduğunu söylemişti.

Kaynak: Euronews