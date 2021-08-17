Taliban Sözcüsü'nün ilk basın toplantısı düzenlendi

Afganistan'da ABD ve NATO birliklerinin çekilmesine paralel olarak 10 gün içinde yönetimi tümüyle ele geçiren Taliban, ilk basın toplantısını düzenledi. Kabil'de eski hükümetin kullandığı medya merkezindeki basın toplantısına Kuran tilavetiyle başlandı.

Kimseye zarar verilmeyecek

Ardından sözü alan Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, 'zafer için ulusu kutladıklarını' söyledi. Mücahid, "İslam Emirliği kimseye kin beslemiyor. Hiçbir iç veya dış düşman istemiyoruz" dedi. Taliban sözcüsü, "Afganistan'ın artık bir savaş alanı olmamasını sağlamak istiyoruz. Bize karşı savaşan herkesi affettik. Düşmanlıklar son bulmalı" ifadelerini kullandı. Mücahid, "ABD veya uluslararası toplumdan kimseye zarar verilmeyecek" dedi.

Mücahid, "Komşularımızı ve bölge ülkelerini temin etmek istiyorum, topraklarımızın kimseye ve dünyada hiçbir ülkeye karşı kullanılmasına izin vermeyeceğiz" dedi. Uluslararası toplumun da Taliban'a karşı bu çerçevede yaklaşması gerektiğini savunan Mücahid, "Uluslararası toplumla bir sorunumuzun olmasını istemiyoruz. Dini ilkelerimize, kurallarımıza ve düzenlemelerimize göre davranma hakkına sahibiz. Bu, Afganların hakkı" diye konuştu.

Eski askerlere güvence: Binlerce kişi affedildi

"Bize karşı 20 yıl boyunca savaşan binlerce asker affedildi" diyen Mücahid, "Taliban'dan kimse zarar vermeyecek. Kapınızı çalmayacak. Sizi sorguya çekmeyecek" açıklamasını yaptı. Mücahid, 20 yıllık işgal sürecinde Batılı güçlerle çalışan kişilerin de hepsinin affedildiğini belirtti; "Onlardan intikam alınmayacak" diye konuştu. Mücahid, Kabil havalimanında başka ülkelere tahliye edilmeyi beklenen ailelere de eve dönme çağrısında bulunarak, kimseye zarar verilmeyeceği vaadinde bulundu.

Kabil'e girmek zorunda kaldık

"Kabil'de kaos istemiyoruz" ifadelerini kullanan Mücahid, "Planımız, geçiş sürecinin yumuşak bir şekilde tamamlanması için Kabil'in dışında durmaktı. Fakat ne yazık ki önceki hükümet o kadar beceriksizdi ki, güvenlik güçleri güvenliği sağlamak için hiçbir şey yapamadı. Bizim bir şey yapmamız gerekiyordu. Halkın güvenliğini sağlamak için Kabil'e girmemiz gerekiyordu" diye konuştu.

Mücahid, kadın hakları konusunda ise "İslam Emirliği kadınların haklarına şeriat çerçevesinde bağlıdır. Bizin kadınlarımız Müslümandır. Onlar da şeriat çerçevesinde yaşamaktan mutlu olacaklardır" dedi.

Kadınlar haklarından faydalanabilecek

Mücahid, "Kadınlarımızın hakları var ve bu haklardan faydalanabilecekler. Eğitim, sağlık ve diğer alanlara katılmaya hakları var" ifadelerini kullandı. Taliban sözcüsü, basın toplantısının soru cevap kısmında gelen bir soruya yanıtında ise "Kadınların bizim çerçevemiz dahilinde çalışmasına ve okula gitmesine izin vereceğiz. Kadınlar, bizim çerçevemiz dahilinde, çok faal olacaklar" dedi.

Ancak Mücahid, kadınların medyada çalışmasına izin verilip verilmeyeceğine dair soruya yanıtında "Hükümetin kurulmasını ve yasaların konmasını bekleyelim" dedi.

Medyaya 'kendi kültürel çerçevelerinde' bağlı olduklarını belirten Mücahid, "Medya özgür ve bağımsız olmaya devam edebilir" dese de, basın kuruluşlarından bazı talepleri olduğunu söyledi. Mücahid, "İslam ülkemizde en önemli değerdir. Hiçbir şey İslami değerlere aykırı olmamalı" dedi.

20 yıl önceki gibi değiliz

Taliban sözcüsü, ülkenin 20 yıl önce de şimdi de 'Müslüman bir ulus olduğunu' belirtirken, "Fakat deneyim, olgunluk ve vizyon söz konusu olduğunda, 20 yıl önceki halimizle şimdiki halimiz arasında devasa bir fark var" ifadelerini kullandı.

Kimsenin gitmesini istemiyoruz

Şu an ülkede askeri bir durum yaşandığını, yeni hükümetin kurulmasıyla yasaların netleşeceğini belirten Mücahid, kendi kontrollerindeki bölgelerde yaşandığı belirtilen insan kaçırma ve cinayet olaylarına ilişkin soruya da, "Ülke çapında tam güvenlik var. Kimse kimseyi kaçıramayacak. Gün geçtikçe güvenlik durumu iyileşecek. Kimsenin ülkeyi terk etmesini istemiyoruz. Af var" yanıtını verdi.