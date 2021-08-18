Biden, Afganistan'da iç savaş çıkarmaya çalıştı

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, dün gece yaptığı konuşmada ülke ve bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Nasrullah, ABD ile bölgedeki müttefiklerinin direnişe karşı faaliyet yürütüğünü belirterek, "Lübnan, bölgedeki Amerikan projesini defalarca çökerten Direniş Cephesi veya eksenin bir parçasıdır." dedi.

Hasan Nasrullah, düşmanın Lübnan'ı çökertmek ve sivil savaş yaratmak amacıyla ülke ekonomisi ve halkın geçimi üzerindeki baskıları artırmaya çalıştığını söyledi.

Hizbullah Lideri, Afganistan'daki gelişmelere ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Afganistan kritik günlerden geçiyor. Bu ülkenin insanları konunun gerçeğini bilmeli ve Afganistan'daki olaylarına dair analitik düşünce gücüne sahip olmalıdır.

Bugünlerde Kabil'de yaşananlar, Vietnam'ın Saygon kentinde olanlara çok benziyor. Biden, Afganistan’daki varlığını devam ettiremediği için askerlerini geri çekti. O Amerika’nın 1 trilyon dolardan fazla para harcadığını söyledi. Ancak yinede Afganistan’dan hezimetle ayrıldı.

ABD bölgenin gerçeklerine dair düzgün bir anlayışa sahip değil, bu yüzden bölgede hatalarını tekrarlıyor. Biden, Taliban ve Afgan güçleri arasında bir iç savaş çıkarmaya çalıştı. Ayrıldıkları gün köpekleri dahil tüm teçhizatlarını götüren Amerikalılar, Afgan işbirlikçilerini geride bıraktılar!

Biden, ABD'nin kimse için savaşmak zorunda olmadığını itiraf etti ve bunun ABD'den (ve ABD ordusundan) medet umanlar için net bir mesaj olduğuna inanıyorum."