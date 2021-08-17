Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'da yaşanan gelişmelerle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Afganistan'da Taliban dahil olmak üzere tüm taraflarla diyaloğun sürdürüldüğünü belirterek, güvenliğin tesisi ile bölgeden tahliyelerin süreceğini açıkladı. Çavuşoğlu, "Şu ana kadar Taliban'ın mesajlarını olumlu karşıladığımızı söylemek isterim" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu'nun açıklamaları:

Güvenlik tamamen tesis edildikten sonra tahliyeler devam edecek. Türkiye olarak sadece kendi vatandaşlarımız değil, diğer ülkelerin vatandaşların tahliyesine de yardımcı oluyoruz. ABD ile işbirliği yapıyoruz. Tüm taraflarla diyaloğumuzu sürdürüyoruz, Taliban dahil.

Biz Türkiye olarak bugüne kadar Afganistan'ın istikrarı, barışı için en çok destek veren ülkelerin başındayız. Afganistan'ın ekonomik kalkınmasını, istikrarını, barışını, huzurunu desteklemeye devam edeceğiz. Tüm konuları kendi aralarında müzakere edecekler. Geçiş dönemi nasıl olacak, bunların hepsini görüşeceğiz. Şu ana kadar Taliban'ın mesajlarını olumlu karşıladığımızı söylemek isterim.

Kaynak: Haber Global